شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطمئن على البرنامج التأهيلى لـ أحمد فتوح مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الجهاز الطبي للزمالك مع نظيره في المنتخب الوطنى للاطمئنان على البرنامج التأهيلى لـ أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الذى يعانى من إصابة على مستوى العضلة الضامة.

ويخضع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة محمد أبو العلا، بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الضامة، عقب نهاية مباراة فريقه الزمالك أمام الاتحاد السكندري، بعد التواصل الذي تم مع الجهاز الطبي لنادي الزمالك عقب المباراة، والتأكيد على شكوى اللاعب من آلام في العضلة الضامة عقب لقاء الاتحاد السكندري.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووضع الجهاز الطبي لمنتخب مصر برنامج تأهيلي للاعب قبل مباراة بوركينا فاسو المقرر لها 6 يونيو المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتظم 25 لاعبا في معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف".