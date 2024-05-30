الامارات | محمود الأسود يغيب عن سورية في التصفيات الآسيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب المهاجم محمود الأسود عن منتخب سورية في مواجهتي كوريا الشمالية واليابان في الجولتين الخامسة والسادسة الأخيرتين للمجموعة الثانية، ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2026 وكأس أسيا 2027، بسبب الإصابة وفقاً لما أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم الخميس.

وأشار الاتحاد إلى أن الأسود (20 عاماً) لاعب الكرامة شعر بآلام حادة في البطن خلال معسكر المنتخب الحالي في دبي، وتبيّن بعد نقله إلى المستشفى وإجراء الفحوصات أن لديه «التهاباً حاداً في الزائدة الدودية وبحاجة لإجراء عمل لاستئصالها مساء اليوم (الخميس) مما سيضطره للغياب عن مباراتي كوريا واليابان».

وستواجه سورية كل من كوريا الشمالية على أرض محايدة في لاوس واليابان في هيروشيما في 6 و11 يونيو المقبل.

ويغيب عن «نسور قاسيون» الذي لم يشارك بتاريخه في كأس العالم أيهم أوسو لعدم تعافيه من إصابته في الكاحل، محمد عثمان بسبب عمل جراحي سيجريه في العين مطلع يونيو بناء على موعد مسبق، نوح شمعون بسبب عدم تعافيه من إصابته السابقة وعمر خريبين الذي تقدّم باعتذار خطي بسبب ظروفه الخاصة، بحسب ما أوضح الاتحاد المحلي في وقتٍ سابق.

وضمنت اليابان تأهلها إلى الدور الثالث وكأس آسيا، بعد حصدها أربعة انتصارات في المجموعة الثانية، فيما اقتربت سورية من التأهل، لامتلاكها سبع نقاط من أربع مباريات بفارق أربع عن كوريا الشمالية التي اعتُبرت خاسرة 0-3 أمام اليابان في مباراتها الأخيرة، عندما ألغتها قبل خمسة أيام من موعدها دون شرح الأسباب.