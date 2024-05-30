الامارات | 1000 لاعب في بطولة الصين الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، بطولة الصين الدولية يومي السبت والأحد المقبلين، والتي تعتبر واحدة من أكبر وأهم الأحداث على روزنامة الرابطة هذا الموسم، إذ تشهد مشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 27 دولة حول العالم من 99 أكاديمية ونادي.

وسيقام الحدث في العاصمة الصينية بكين، ترسيخاً للعلاقات المتينة بين الشعبين الإماراتي والصيني وخاصة في المجال الرياضي، وسيراً على النجاحات التي حققتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في جمهورية الصين الشعبية، إذ شهدت البطولة الأخيرة التي أقيمت هناك في مارس الماضي، اهتمام أكثر من 50 مليون متابع ومشاهد على المنصات الإعلامية الصينية، كما وقعت شركة الرؤية العالمية للاستثمار، الجهة المنظمة لبطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وبطولات أبوظبي اكستريم، خلال مايو الحالي، اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة شبكة الإعلام الصينية شانشي، لتوسيع قاعدتها الجماهيرية حول العالم في رياضة الجوجيتسو، وبث بطولاتها المقامة في الصين عبر الشبكة الإعلامية التي تصل معدل مشاهداتها إلى المليار متابع، بما فيها البطولة المقبلة وفتح آفاق جديدة للتعاون والتبادل الثقافي والرياضي بين الإمارات والصين.

وتأتي إقامة هذه البطولة لتكون واحدة من ضمن 6 بطولات تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، في 6 دول مختلفة، في ظرف 48 ساعة فقط، بين يومي السبت والأحد، بإجمالي مشاركة 2,240 لاعب ولاعبة، إذ تقام بطولة غراتس الدولية في النمسا يوم السبت 1 يونيو، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ لاعب ولاعبة من ٣٠ دولة مختلفة من 38 أكاديمية.

وتقام بطولة منطقة شرق روسيا الإقليمية لرابطة أبوظبي محترفي الجوجيتسو السبت، بمشاركة 120 لاعب ولاعبة، وبطولة بشكيك الدولية في قيرغيزستان بذات اليوم، بمشاركة 358 لاعب ولاعبة.

وتقام الأحد، بطولتين، وهما بطولة أستونيا الدولية بمشاركة 273 لاعب ولاعبة من 26 أكاديمية من 18 دولة، ومهرجان لواندا للجوجيتسو في أنجولا، بمشاركة 156 لاعب ولاعب.

وحول هذه الأحداث المقبلة، قال طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: "نفتخر بتنظيم البطولة المقبلة في جمهورية الصين ويؤكد ذلك على العلاقات الإماراتية الصينية الراسخة والمتينة، التي تتجسد بقوة عبر رياضة الجوجيتسو، إذ تعتبر الصين تاريخياً من الدول التي بدأت بممارسة الجوجيتسو، مما جعلنا نضعها على خارطتنا العالمية كإحدى المواقع الاستراتيجية المهمة لبناء مستقبل هذه الرياضة".

وأضاف: "الجوجيتسو يقرب بين الشعوب لما يحمله من قيم إيجابية، كونه يرتكز على الروح الرياضية والانضباط واحترام المنافس وبناء الإنسان رياضياً وذهنياً ونفسياً، وهو ما ينعكس عبر حجم المشاركة الكبير في بطولة الصين، ومختلف الفعاليات عموما التي تقام بنفس التوقيت إذ تتواجد رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في 6 دول مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، مما يؤكد مدى حجم التأثير الذي تقوم به الرابطة في نشر رياضة الجوجيتسو حول العالم، والإقبال والتطور الذي وصلت إليه هذه الرياضة ذات الحضور الدولي البارز".