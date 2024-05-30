الامارات | منتخب الإمارات يعلن تشكيلته لمباراتي نيبال والبحرين في تصفيات آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منتخب الإمارات لكرة القدم اليوم الخميس تشكيلته لمباراتي نيبال والبحرين في الدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتلتقي الإمارات مع نيبال في استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام في السادس من يونيو المقبل ثم تستضيف البحرين في استاد زعبيل يوم 11 من الشهر نفسه.

وكانت الإمارات قد حسمت تأهلها للدور الثالث من التصفيات بالفوز 3-صفر على اليمن في مارس الماضي ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثامنة.

وتتصدر الإمارات المجموعة برصيد 12 نقطة، حصدتها بالفوز في جميع مبارياتها الأربع السابقة، وتليها البحرين برصيد تسع نقاط واليمن بثلاث نقاط ثم نيبال بدون رصيد.

وضمت التشكيلة كلا: من خالد عيسى وخالد توحيد وعلي خصيف وخالد الهاشمي وخليفة الحمادي ومحمد العطاس ومحمد عتيق وخالد الظنحاني وزايد سلطان وبدر ناصر وعبد الرحمن صالح وعبد الله إدريس وعلي سالمين ويحيى نادر ومحمد عباس وحازم محمد وماجد راشد وعبد الله حمد وطحنون الزعابي وعصام فائز ويحيى الغساني وحارب عبد الله وفابيو دي ليما وعلي صالح وسلطان عادل وكايو كانيدو ومحمد جمعة.