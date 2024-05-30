الامارات | الأذربيجاني يتصدر "دولية دبي للشطرنج"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر الأذربيجاني مرادلي محمد بطولة دبي للشطرنج في نسختها الـ 24 التي ينظمها نادي دبي للشطرنج بقاعته، بعد فوزه على الهندي راوناك سادهاوني المصنف الأول في البطولة، على الطاولة الأولى ضمن الجولة الخامسة ليرفع رصيده إلى 4.5 نقطة وينفرد بالقمة بفارق نصف نقطة، فيما سيطر التعادل على الطاولتين الثانية والثالث، حيث تعادل الأصغر سناً في المراكز المتقدمة التركي ياجيز كان أمام الهندي سيتورمان، والصربي فيليمير أمام أرونياك جوش، وجميعهم لاعبون من أصحاب الألقاب الشطرنجية، وخسر لاعبنا إبراهيم سلطان للمرة الثانية على التوالي أمام الإيراني مهدي غلامي، ليبقى برصيد نقطتين ونصف من 5 جولات.

ويلتقي في الجولة السادسة، مرادلي مع التركي ياجيز كان ساعياً لتوسيع الفارق في الصدارة، فيما يلتقي الهنديان إنيان وأرونياك جوش في مواجهة البحث عن الصدارة، ولكل منهما 4 نقاط.

ويتسابق 4 لاعبين في الوصافة برصيد 4 نقاط بحثاً عن المقدمة ولقب البطولة من بينهم 3 لاعبين من الهند هم أونيان وجوش، وسيثورامان والتركي ياجيز فيما يتساوى 12 لاعباً برصيد 3.5 نقطة، و9 لاعبين برصيد 3 نقاط و16 لاعباً برصيد 2.5 نقطة و14 لاعباً برصيد نقطتين و5 لاعبين برصيد 1.5 نقطة و6 لاعبين برصيد نقطة واحدة ولاعبان برصيد نصف نقطة ومثلهما بصفر نقاط.

وفي بطولة الفئة الثانية، انفرد الليبي يوسف الحصادي، بصدارة البطولة بعد الجولة الخامسة محققاً العلامة الكاملة، وذلك بعد تغلبه على الهندية باندي سريشتي، ويلاحقه اللاعبان الإماراتيان سيف أحمد وأحمد فريد، وذلك بعد انتصار سيف على الفلبيني أريلونا، وفريد أمام ستينيرز إيميلز ليحصدا بذلك أربعة نقاط ونصف من خمس جولات، بفارق نصف نقطة أمام الحصادي المتصدر.

ويلتقي الحصادي مع الكازخستاني تميروف بخيت على الطاولة الأولى، في الوقت الذي تشهد الطاولة الثانية كلاسيكو إماراتي بين أحمد فريد وسيف أحمد وكلاهما يسعى للحاق باللاعب الليبي، ويلعب الكويتي بدر الهاجري صاحب النقاط الأربع أمام باندي سريشتي على الطاولة الأولى.