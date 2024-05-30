الامارات | دوري أبطال أوروبا.. أرقام بيلينغهام "الاستثنائي" قبل المشهد النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كان الموسم الأول للإنجليزي جود بيلينغهام بألوان ريال مدريد الإسباني أكثر من رائع إن كان من ناحية الأداء أو الأهداف، لكن مسك الختام سيكون في نهائي دوري أبطال أوروبا حين يواجه فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني.

ويسعى ريال مدريد إلى إحراز ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه حين يصطدم السبت (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) في ملعب «ويمبلي» بفريق بيلينغهام السابق في «مباراة كبيرة جداً، مباراتي الأولى في نهائي دوري الأبطال، في بلدي إنجلترا ضد فريقي السابق»، وفق ما قال الإنجليزي هذا الأسبوع، مضيفاً «إنه أمر جنوني، لم يكن بإمكاني أن أحلم بأفضل من ذلك».

واختير ابن العشرين عاماً أفضل لاعب في الدوري الإسباني بعدما لعب دوراً رئيساً في قيادة ريال مدريد إلى استعادة اللقب من غريمه برشلونة بتسجيله 19 هدفاً، إضافة الى أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا ليساهم في وصول النادي الملكي إلى النهائي الـ18 في تاريخه، على أمل الفوز باللقب للمرة الـ15.

عندما وصل إلى ريال الصيف الماضي، كشف عن حبه للاعب خط الوسط السابق الفرنسي زين الدين زيدان، حتى أنه أخذ القميص رقم خمسة الذي ارتداه «زيزو»، تكريماً لبطل مونديال 1998.

لكن المدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي كان لديه رؤية مختلفة بشأن الوافد الجديد، واضعاً إياه في المركز الذي بات شاغراً بعد رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى الدوري السعودي.

وكان المدرب الإيطالي الفذ مصيباً في قراره، إذ تألق بيلينغهام في مركزه الجديد بتسجيله 13 هدفاً في أول 13 مباراة له، ما جعله المعشوق الجديد لجماهير النادي الملكي التي ارتأت أن أغنية فرقة البيتلز «هاي جود» تليق به تماماً.

وفي أول ظهور له في ما يسمى «كلاسيكو» الأرض ضد برشلونة، سجل بيلينغهام ثنائية في ملعب الغريم الكاتالوني خلال المرحلة 11 من الدوري المحلي، ليقود فريق أنشيلوتي للانتصار 2-1 بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع.

وعما إذا كان يتوقع هذا النوع من الدور المؤثر، أجاب بيلينغهام «جئت الى هنا متوقعاً الفوز. جئت إلى هنا لأني أردت الفوز، وتوقع ذلك يبدو فيه شيء من الجشع، لكن عليك أن تكون واثقاً عندما تلعب مع العديد من اللاعبين العظماء».