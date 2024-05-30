الامارات | رابطة المحترفين الإماراتية تعلن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في شهر مايو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن شهر مايو لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

يتنافس على جائزة أفضل لاعب في شهر أبريل بدوري أدنوك للمحترفين، الخماسي نيكسنيس كيبانو (الجزيرة)، وفابيو ليما (الوصل)، وإيجور جيسوس (شباب الأهلي)، ونيكولاس خيمينيز (الوصل)، ووليد أزارو( عجمان).

وفيما يخص جائزة أفضل حارس، يتواجد في قائمة المرشحين الثلاثي خالد السناني (الوصل)، وعلى محمد الحوسني (عجمان)، وفهد الظحناني (بني ياس).

بينما يتنافس على جائزة أفضل مدرب، كل من ميلوش ميلوييفيتش (الوصل)، ودانيال إيسايلا (عجمان)، وبينيتو كاربوني (الإمارات).

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية ابتداءً من اليوم وعلى مدى 24 ساعة على أن تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية للرابطة.