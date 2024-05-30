دينا عمرو: الدوري هديتنا إلى جماهير الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أهدت دينا عمرو، كابتن الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي ، لقب دوري السوبر للمحترفات لجماهير الأهلي التي ساندت الفريق ودعمته طوال الموسم، إلى أن حصل على البطولة عن جدارة واستحقاق.
وقالت دينا إن الفريق استحق الفوز باللقب عن جدارة بعد المستوى الذي قدمه على مدى مشوار البطولة، خاصة في ظل الدعم الكبير من جانب مجلس الإدارة وجماهير النادي.
وأشارت إلى أن الفريق تعاهد على الفوز ببطولة الدوري، وأن الجميع بذلوا مجهودًا كبيرًا على مدار مباريات البطولة من أجل الفوز باللقب وإسعاد الجماهير.
وأشادت قائدة الفريق بما بذله الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق خيري من جهد كبير، من أجل تجهيز الفريق لخوض مواجهات الموسم بشكل عام.