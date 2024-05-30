دينا عمرو: الدوري هديتنا إلى جماهير الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أهدت دينا عمرو، كابتن الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي ، لقب دوري السوبر للمحترفات لجماهير الأهلي التي ساندت الفريق ‏ودعمته طوال الموسم، إلى أن حصل على البطولة عن جدارة واستحقاق.‏



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وقالت دينا إن الفريق استحق الفوز باللقب عن جدارة بعد المستوى الذي قدمه على مدى مشوار البطولة، خاصة في ظل الدعم الكبير ‏من جانب مجلس الإدارة وجماهير النادي.

‎وأشارت إلى أن الفريق تعاهد على الفوز ببطولة الدوري، وأن الجميع بذلوا مجهودًا كبيرًا على مدار مباريات البطولة من أجل الفوز ‏باللقب وإسعاد الجماهير.‏

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وأشادت قائدة الفريق بما بذله الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق خيري من جهد كبير، من أجل تجهيز الفريق لخوض مواجهات الموسم ‏بشكل عام.