شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا: علاقة جمهور الأهلى والزمالك قوية والسوشيال ميديا تشعل الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن العلاقة قوية بين جمهور الأهلى والزمالك، إلا أن الشوسيال ميديا تحاول إشعال الأزمات.

وأضاف شيكا فى تصريحات لبرنامج للهدف على قناة أون تايم سبورت، أنه خضع للأشعة أمس، ومن المقرر عودته إلى الملاعب بعد أسبوعين، والمشاركة مع الفريق.

وأشار شيكابالا إلى أنه يتمنى انضمام دونجا وعمر جابر للمنتخب، إلا أن الاختيارات وجهة نظر فنية، وعن أحمد حمدى لاعب الفريق قال شيكا إنه يذكره بأداء حسام غالى.

وكشف الفهد الأسمر أن الزمالك ما زال أمامه فرصة للمنافسة على بطولة الدورى قائلا: "لدينا ثقة فى حظوظنا بالمنافسة على الدورى" .

وعن أزمة الشيبى والشحات قال شيكابالا إن اللاعبين يمارسون الكرة لإسعاد الجماهير، معربا عن أمنيته حل الأزمة وديا.