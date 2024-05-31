شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهزم القناة 2-1 ويتأهل إلى دور 16 بكأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الإسماعيلى إلى دور 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على القناة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية.

ولجأ فريقا الإسماعيلى والقناة إلى الوقت الإضافى لتحديد المتأهل إلى دور 16 من بطولة كأس مصر بعد انتهاء الوقت الأصلى بينهما بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، قبل أن يحسم الدراويش اللقاء لصالحه فى النهاية.

افتتح التسجيل للقناة حسين رجب في الدقيقة 24 قبل أن يحرز خالد النبريص هدف التعادل للإسماعيلى في الدقيقة 29، ثم سجل مروان حمدى هدف فوز الدراويش في الدقيقة "101".

حارس المرمى: محمد فوزى.

الدفاع: حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد بيومي.

الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعى، عبد الرحمن الدح.

الهجوم: مروان حمدى، خالد النبريصى، إيريك تراورى.

أحمد عادل، محمد نصر، حمدي النقاز، عصام صبحي، عماد حمدي، باسم مرسي، محمد عبد السميع، بشار أشرف، حسن صابر.

حارس مرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: هشام رأفت وميدو عمارة ومحمود البدري ومحمد شرقية.

خط الوسط: محمود حرشة وعلاء البدري وعمرو بركات ومحمود كشلط.

خط الهجوم: أحمد راشد وحسن رجب.

محمد طلبة حارسًا وفؤاد بيومي وخالد عماد ومصطفى معوض ورضا محمد وإسلام زيادة ومحمد رضا ومحمود عبد الحكيم ومحمد عبد السلام.