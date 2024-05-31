شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: مرموش قد يصبح خليفة محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بإمكانيات عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، معربًا عن سعادته بعودة العلاقات بين محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

وخاض منتخب مصر مرانه على استاد القاهرة في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل، في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال أيمن يونس في تصريحات تليفزيونية: "نسبة المحترفين في مصر تساوي 30% بالنسبة لقائمة اللاعبين، والمباراتان فيهما صعوبات، المنتخبات الصغيرة أصبحت طماعة، ويريدون الفوز على منتخب مصر".

وأضاف: "سعيد بعودة العلاقات بين منتخب مصر ومحمد صلاح، الذي نحتاج أن نأخذ منه أكثر من 70% من مستواه، هو لاعب عالمي ويقدم الكثير".

وتابع: "عمر مرموش يمثل جبهة الحلول، في ظل مراقبة محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، هو لديه الحلول، وسرعاته كبيرة، ومميز للغاية، وقد يكون خليفة محمد صلاح في المستقبل القريب".

وأتم أيمن يونس تصريحاته قائلًا: "مرموش لاعب ذكي ومن المواهب المصرية الكبيرة، وإذا مر حسام حسن من المباراتين القادمتين سيضع اسمه في مكانة مختلفة أيضًا".

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر على فيس بوك فيديو للحظة دخول لاعبي المنتخب الوطني لأرضية الملعب لخوض المران الأول، استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو التي تقام باستاد القاهرة يوم 6 يونيو المقبل، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وانتظم 25 لاعبا في معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف.