شيكابالا يكشف موعد تعافيه من الإصابة والعودة إلى الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك، موعد تعافيه من الإصابة والعودة إلى صفوف الفارس الأبيض مرة أخرى.

ويغيب شيكابالا عن صفوف الزمالك بسبب إصابة عضلية لحقت به قبل مباراة دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية "خضعت لاشعة بالأمس ومتبقي أسبوعين وسأكون متواجدًا مع الفريق.

وعن موقف الزمالك في جدول الدوري المصري، علق شيكابالا "لا يوجد شيء اسمه بعيد في الكرة، قبل ذلك كنا خلف الأول ب9 و10 نقاط وحصلنا على بطولة الدوري، أهم شيء تعمل ما عليك وتتعب وتجتهد".

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة من أصل 17 مباراة ويتبقى له 5 مواجهات مؤجلة، بينما يتصدر بيراميدز جدول المسابقة برصيد 53 نقطة.

وكان الزمالك قد توج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي ليضرب موعدا مع الأهلي في السوبر الأفريقي.