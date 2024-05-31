الأهلي يغازل أشرف بن شرقي والعربي القطري يهدد إنتقاله للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى المغربى أشرف بن شرقى عرضا مغريا من نادى العربى القطري بعد إنتهاء عقده رسميا مع الريان وهو ما يهدد فكرة عودة اللاعب إلى صفوف الزمالك مره أخرى بعد المفاوضات غير الرسميه التى أجريت معه عن طريق هيثم فاروق نجم الزمالك السابق إلا أن الأمور المالية حتى وقتنا هذا هى الحائل فى تحقيق هذه الرغبة.

ويطلب اللاعب الحصول على مبلغ مالى كبير يوازي أو يقارب العروض التى تلقاها مؤخرا سواء من قطر أو السعوديه.

فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء من المقربين من بن شرقى أن هناك عملية جس نبض من الأهلى المصري للاعب عن إمكانية انضمامه للقلعه الحمراء خصوصا أنه سبق أن تم التفاوض معه أثناء وجوده بين صفوف الأبيض.

ورغم ماتردد عن موافقة اللاعب العوده مره أخرى للقلعة البيضاء إلا أن وكيله أكد أنه سيتوجه إلى النادى الذى يقدم له عرضا كبيرا.