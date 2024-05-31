لقاء أوسلو الماسي: فارهولم يسقط على أرضه وإينغبريغتسن يعوّضه

الرياص - اسماء السيد - اوسلو: خسر النجم النروجي كارستن فارهولم سباق 400 م حواجز على أرضه في أوسلو مساء الخميس، خلال لقاء الدوري الماسي لألعاب القوى الذي شهد رقماً لافتاً في سباق 5 آلاف متر كان قريباً من تحطيم الرقم القياسي العالمي.

استُقبل فارهولم كنجم خارق على استاد بيسليت، بيد ان حامل الرقم القياسي العالمي انحنى في سباق اللفة الواحدة أمام خصمه الرئيس البرازيلي أليسون دوس سانتوس.

انطلق البطل الأولمبي والعالمي بسرعة وبقي متصدراً حتى الحاجز الأخير حيث ارتكب خطأ كلّفه خسارة السباق أمام دوس سانتوس الذي تخطاه مسجّلاً 46.63 ثانية مقابل 46.70 ث للنروجي.

شرح فارهولم العائد للمشاركة في مسابقات الهواء الطلق قبل 57 يوماً من أولمبياد باريس الصيفي "أنا راض عن السباق لكن بالطبع اسعى دائماً لتحقيق الفوز".

وكان فارهولم استهلّ موسمه في بطولة العالم داخل قاعة في غلاسكو، حيث حلّ ثانياً في سباق 400 م وراء البلجيكي ألكسندر دوم.

تابع صاحب الشعبية الكبرى في بلاده "اصطدمت بالحاجز الأخير، ما صعّب علي المهمة في نهاية السباق".

وبعد بدايته في السباقات المفتوحة في أوسلو، سيشارك فارهولم في بطولة أوروبا لألعاب القوى في روما بين 7 و12 حزيران (يونيو)، لكنه لم يكشف عن باقي برنامجه قبل الأولمبياد المقرّر بين 26 تموز (يوليو) و11 آب (أغسطس).

لكن بعد نحو ثلث ساعة، عزت الجماهير النروجية نفسها بفوز جاكوب إينغبريغتسن بسباق 1500 م، محقّقاً أفضل أرقام الموسم (3:29.74 د).

ارتمى بكل ثقله عند خط الوصول، ليتقدّم الكيني تيموثي تشيرويوت بفارق ثلاثة بالمئة من الثانية فقط.

وكان الإثيوبي هاغوس غبرهيويت نجم الأمسية بعد تحقيقه ثاني أسرع زمن في تاريخ سباق 5 آلاف م بواقع 12:36:73 دقيقة، متفوّقاً تحديداً على حامل الرقم العالمي الحالي الأوغندي جوشوا تشيبتيغي الذي حل تاسعاً بفارق 15 ثانية عن المتصدّر.

وانحنى البطل الأولمبي في سباق 100 م، الإيطالي مارسيل جاكوبس، بحلوله رابعاً في السباق الذي أحرزه الجنوب إفريقي أكاني سيمبيني (9.94 ثوان).

وفي 200 م لدى السيدات، حلّت الجامايكية شيريكا جاكسون بطلة العالم مرتين، في مركز خامس مخيّب، وهي أسوأ نتيجة لها منذ ثلاث سنوات.

وفي رمي القرص، خسر البطل الأولمبي السويدي دانيال ستال أمام حامل الرقم العالمي الجديد الليتواني ميكولاس أليكنا الذي سجّل 70.91 متراً.