أراوخو يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رونالد أراوخو، مدافع برشلونة الإسباني، عن مستقبله بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة الأخيرة.



وتحدث أراوخو عن إذا سيواصل في برشلونة، وذلك في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حيث قال: "بالطبع، أنا بخير جدًا، أنا هادئ".

وأكمل: "امتلك عقد حتى صيف عام 2026، وحاليًا سيكون هناك اجتماع لممثلي مع النادي، لكنني الآن أركز على المنتخب الوطني".

ورفض أراوخو توضيح ما إذا كان الاجتماع بين وكيله ومسؤولي برشلونة بخصوص تمديد عقده أم لا.

وأوضح تقييمه لهذا الموسم، فقال: "بعد عدم الفوز بالألقاب مع برشلونة، سيصبح موسمًا سيئًا بالطبع".

وقال عن إصابته، فقال:"أنا شفيت جسدياً بنسبة 100%، أنا بخير".