الإسماعيلي يمدد عقد خالد النبريصي حتى 2027

ياسر رشاد - القاهرة - مدد النادي الإسماعيلي تعاقده مع خالد النبريصي، مهاجم الفريق حتى صيف 2027، نظرا لما يقدمه اللاعب من أداء مميز مع الفريق.

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وجاء قرار مجلس إدارة الدراويش، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، بتعديل عقد المهاجم الفلسطيني، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خلال المرحلة المقبلة.

وتوصل مجلس إدارة النادي، في وقت سابق إلى اتفاق مع النبريصي باستكمال مشواره مع الفريق على أن يتنازل اللاعب عن شكواه ضد النادي أمام المحكمة الرياضية الدولية.

وعلى جانب آخر ، استقر ايهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلى، علي وضع برنامج خاص لتجهيز اللاعبين أثناء فترة توقف المسابقة المحلية ويتمثل خوض تدريبات فترتين وأخرى واحدة وخوض ثلاث لقاءات ودية من أجل منح أبناء الفانلة الصفراء حساسيه المباريات الرسمية.

يبدأ فريق الكرة الأول بنادى الإسماعيلي، مساء اليوم الأحد تدريباته لمواجهة إنبي في الأسبوع السادس والعشرين للدوري الممتاز، والمحدد موعدها السابعة مساء يوم 17 يونيو الجاري، باستاد الإسماعيلية.

ويعود الدراويش للمران، بعد انتهاء الراحة السلبية لمدة 48 ساعة، عقب مباراته الأخيرة أمام القناة وتأهله علي حسابة لدور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن الإسماعيلي يحتل المركز الثالث عشر بجدول الدوري الممتاز، برصيد 27 نقطة، فاز في 6 مباريات وخسر 10 لقاءات وتعادل 9 مواجهات، ودخل شباكه 29 هدفًا وله 25 هدفًا.

