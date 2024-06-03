"لاعب يوفنتوس الأسبق".. تشيلسي يعلن مدرب الفريق الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي تشيلسي تولي المدرب الإيطالي، إنزو ماريسكا، قيادة البلوز بعقد يمتد حتى عام 2029 ويبدأ من موسم 2024/25.

وتولى الإيطالي تدريب تشيلسي بعدما استطاع الصعود مع ليستر سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لصحيفة "فوتبول لندن"، كانت إحدى النقاط الأساسية لوصول ماريسكا إلى لندن هي تعويض فريق ليستر سيتي بسبب رحيل مدربهم و6 مساعدين.

وأضافت الصحيفة أن هذا الانتقال سيكلف تشيلسي 10 ملايين جنيه إسترليني.

وسبق لإنزو ماريسكا وأن عمل في أجهزة فنية مع العديد من المدربين الكبار مثل، بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي ومارسيلو ليبي ومانويل بيليجريني.

وسبق له وأن لعب في الجيل الذهبي ليوفينتوس الإيطالي بجانب كل من، زين الدين زيدان وجيانلويجي بوفون وبافيل نيدفيد وأليساندرو ديل بييرو، حيث لعب دورا أساسيا من وسط الملعب.

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