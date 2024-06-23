الامارات | تشيلسي يتوصل إلى اتفاق لضم "موهبة بالميراس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصّل تشلسي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم خمس مرات، إلى اتفاقٍ مع المهاجم البرازيلي إستيفاو ويليان من بالميراس للانتقال إلى صفوف الـ"بلوز"، وفقاً لما أعلنه النادي السبت.

وسينضمّ ويليان (17 عاماً) الذي مثّل منتخب بلاده في الفئات العمرية إلى النادي اللندني مقابل 37 مليون دولار بحسب للتقارير.

قال النادي في بيانٍ على موقعه "وافق تشلسي على صفقة التعاقد مع المهاجم الشاب إستيفاو ويليان من بالميراس، وسينضم البرازيلي إلى تشيلسي في الصيف المقبل بشكلٍ رسميّ.

وأضاف "بنى اللاعب البالغ 17 عاماً مسيرةً قويةً في أميركا الجنوبية كأحد أبرز المواهب في المنطقة بفضل مراوغاته المهارية وسرعته الخارقة، متسبباً في مشكلاتٍ عديدةٍ للمدافعين في موسمه الأوّل في كرة القدم الاحترافية".

سجّل ويليان الذي يشغل مركز الجناح الأيمن 8 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في 27 مباراة مع بالميراس ضمن جميع المسابقات في موسم 2023-2024.