الامارات | «لاليغا» تحتفي بالذكرى العاشرة لتأسيس مكتبها في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا» إطلاق نسخة محدودة من قمصان كرة القدم ذات الطابع الكلاسيكي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي.

وأكدت الرابطة في بيان لها، أنه رغبة منها في تخليد هذه المناسبة، أصدرت هذه القمصان والمستوحاة من القيم المشتركة بين «لاليغا» وإمارة دبي النابضة بالحياة.

وأوضحت أنه تم إنتاج 125 نسخة محدودة ذات تصميم كلاسيكي مميز، تجمع بين التقاليد الكروية والحداثة التي تميز «لاليغا» ودبي على حد سواء.

ويحمل مكتب «لاليغا» في دبي على عاتقه، مسؤولية تدعيم العلاقات بينه وبين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويُعد منبراً لتيسير وصول مسابقة الدوري الإسباني إلى الكثير من متابعيه في هذه المنطقة من العالم.