اخبار الرياضه

بالصور.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة غينيا بيساو غدا بالتصفيات

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ياسر رشاد - القاهرة - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني ، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو في الساعة السابعة مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

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شهد مران منتخب مصر التدريب على بعض الجمل الفنية والتسديد على المرمي و تقسيمة ، تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب .

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حضر مران المنتخب الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة و الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة .

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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