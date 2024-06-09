بالصور.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة غينيا بيساو غدا بالتصفيات

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني ، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو في الساعة السابعة مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

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شهد مران منتخب مصر التدريب على بعض الجمل الفنية والتسديد على المرمي و تقسيمة ، تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب .

حضر مران المنتخب الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة و الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة .