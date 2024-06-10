شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مران الأهلى الأحد.. التركيز على الجوانب الفنية.. ومعلول يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للمواجهات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز التي تبدأ بمباراة فاركو يوم الجمعة المقبل.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة النجوم أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما واصل باقي اللاعبين الذين شاركوا في جزء من المباراة الودية تنفيذ بعض الفقرات داخل التتش ضمن البرنامج التدريبي.

وشهد المران ظهور علي معلول الذي يواصل أداء برنامجه التأهيلي للعلاج من الإصابة بقطع في وتر أكيلس.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على النجوم بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت أمس، واطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين المشاركين في التدريبات اليومية مع الفريق.



معلول



موديست



افشة



الاهلي



الزنفلي



السولية وبيبو



السولية



الشحات وعبد القادر



الشحات ومعلول



الشحات



رضا



طاهر



عابدين



عبد القادر



علي معلول



كريستو



كهربا



كولر



متولي وفؤاد



محمد عبد الله



مخلوف