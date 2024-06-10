ليفربول يغازل محمد صلاح بعد احرازه هدف مع منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - علق ليفربول الإنجليزي على تألق محمد صلاح قائد منتخب مصر في مباراة الفراعنة أمام غينيا بيساو والتي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك :" صلاح يواصل التألق مع المنتخب المصري ..سجل محمد صلاح هدف منتخب بلاده الوحيد في المواجهة التي انتهت بنتيجة 1/1 أمام غينيا بيساو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم ".

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم خارج الديار بنتيجة هدف لمثله أمام نظيره غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

