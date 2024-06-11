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الامارات | الإصابة تبعد ليفاندوفسكي عن المباراة الأولى ضد هولندا

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب المهاجم الفذّ روبرت ليفاندوفسكي عن المباراة الأولى لمنتخب بلاده بولندا في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم أمام هولندا الأحد في هامبورغ، بعد تعرّضه لاصابة بفخذه في مباراة دولية ودية ضد تركيا الإثنين، حسب ما أعلن طبيب المنتخب.

وقال الطبيب ياتسيك ياورشيفسكي في بيان الثلاثاء إن مهاجم الإسباني البالغ 35 عاماً وصاحب 82 هدفاً في 149 مباراة دولية "تعرّض لتمزق في العضلة الفخذية ذات الرأسين، ما سيحرمه المشاركة في المباراة الأولى من البطولة. نبذل قصارى جهدنا ليتمكن من خوض المباراة الثانية ضد النمسا" في 21 يونيو.

واضطر قائد بولندا لمغادرة الملعب في الدقيقة 33، بعدما ساهم في افتتاح التسجيل من تمريرة حاسمة في المباراة التي انتهت لمصلحة بلاده 2-1.

وأوقعت القرعة بولندا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا وهولندا والنمسا.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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