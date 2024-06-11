الامارات | روبرتسون يعود لتدريبات اسكتلندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواجد أندي روبرتسون، قائد منتخب اسكتلندا، في تدريبات الفريق خلال معسكره بمدينة جارميش-بارتنكيرخن الألمانية، اليوم الثلاثاء، قبل المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، ضد منتخب ألمانيا، يوم الجمعة القادم، فيما كان لاعب الوسط رايان جاك هو الغائب الوحيد.

وخرج ظهير أيسر فريق ليفربول الإنجليزي مبكرا من الحصة التدريبية الأولى للفريق أمس الاثنين، رغم أن جون كارفر، مساعد مدرب منتخب اسكتلندا أشار في وقت لاحق إلى أن ذلك كان مجرد إجراء احترازيا فقط.

ولم يكمل المهاجم لورانس شانكلاند الحصة التدريبية أمس أيضا، لكنه عاد مرة أخرى إلى المجموعة وانضم لاعب الوسط كيني ماكلين للتدريبات أيضا اليوم بعد غيابه أمس، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وعاد لاعب الوسط ستيوارت أرمسترونج للتدريب أيضا مع زملائه في الفريق الذين بدا عليهم أنهم جميعا في حالة معنوية مرتفعة، وذلك بعد أن تدرب بمفرده أمس عقب تعافيه من إصابة عضلية.

ويتواجد المنتخب الاسكتلندي في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات للبطولة القارية التي تقام في ألمانيا، برفقة منتخبي سويسرا والمجر بالإضافة لأصحاب الأرض.