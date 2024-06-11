ناصف ساويرس يستعد لاتخاذ إجراء قانوني ضد الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قال ناصف ساويرس، مالك أستون فيلا، إنه يستعد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد قواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز (PSR).

وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز، قال ساويرس إن اللوائح، التي تضع حدًا للمبلغ الذي يمكن للأندية أن تخسره خلال فترة ثلاث سنوات، "غير منطقية" و"ليست في صالح كرة القدم".

وكان لدى أستون فيلا اقتراح لرفع الحد الأقصى المسموح به للخسائر من 105 مليون جنيه إسترليني إلى 135 مليون جنيه إسترليني، وقد تم رفضه في الاجتماع العام السنوي للدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي.

وقال ساويرس إنه يسعى للحصول على المشورة بشأن احتمال اتخاذ إجراء قانوني ضد قواعد الدوري الإنجليزي.

وقال لصحيفة فايننشال تايمز خلال مقابلة: "بعض القواعد أدت إلى ترسيخ الوضع الراهن أكثر من خلق حركة تصاعدية وسيولة في الرياضة، القواعد غير منطقية وليست في صالح كرة القدم".

وأضاف: "لقد أصبحت إدارة فريق رياضي أشبه بكونك أمين صندوق أو عداد حبوب بدلاً من النظر إلى ما يحتاجه فريقك".

وأتم: "إن الأمر يتعلق أكثر بتحقيق أرباح ورقية، وليس أرباحًا حقيقية، لقد أصبحت لعبة مالية وليست رياضية".

ومع ذلك، وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على تجربة نظام مالي جديد في الموسم المقبل، بما في ذلك وضع حد أقصى للإنفاق ليحل محل PSR اعتبارًا من موسم 2025-2026.

وحصل إيفرتون ونوتنجهام فورست على خصم نقاط الموسم الماضي، بسبب خرقهما حد الـ105 ملايين جنيه إسترليني. وفي مارس، أعلنت فيلا عن خسارة قدرها 119.6 مليون جنيه إسترليني (152 مليون دولار) بعد خصم الضرائب في العام المنتهي في 31 مايو 2023.

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