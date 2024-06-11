ميسي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأرجنتين قبل انطلاق كوبا أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - عزم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي علي توجيه رسالة مؤثرة إلى جماهير بلاده، وذلك قبل انطلاق مشوار “التانجو” في كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الأولى التي تضم بيرو وتشيلي وكندا.

ونشر ميسي مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: “أستقبل كل واحد منكم هنا وأطلب منكم شيئًا واحدًا فقط، ألا تتوقفوا أبدًا عن تشجيعنا”.

وأضاف ليو نجم إنتر ميامي الأمريكي: ” دعونا جميعًا نذهب معًا مرة أخرى”.

وكان ليونيل ميسي، قد قاد منتخب بلاده للتويج بلقبي كوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022 ويطمع في لقب جديد مع منتخب التانجو.

وتقام بطولة كوبا أمريكا 2024، في الولايات المتحدة خلال الفترة بين 21 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل.



قائمة الأرجنتين لـ كوبا أمريكا 2024:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني (ريفر بليت الأرجنتيني) – جيرونيمو رولي (أياكس الهولندي) – إميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)

الدفاع: جونزالو مونتييل (نوتنجهام فورست الإنجليزي) – ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد الإسباني) – ليوناردو باليردي (مارسيليا الفرنسي) – كريستيان روميرو (توتنام الإنجليزي) – جيرمان بيتزيلا (ريال بيتيس الإسباني) – لوكاس كوارتا (فيورنتينا الإيطالي) – نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي) – ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني) نيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)

الوسط: فالنتين باركو (برايتون الإنجليزي) – جيدو رودريجيز (ريال بيتيس الإسباني) – لياندرو باريديس (روما الإيطالي) – أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي) – رودريجو دي بول (أتلتيكو مدريد الإسباني) – إزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني) – إنزو فيرنانديز (تشيلسي الإنجليزي) – جيوفاني لو سيلسو (توتنام الإنجليزي

الهجوم: أنخيل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي) – فالنتين كاربوني (مونزا الإيطالي) – ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي) – أنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد الإسباني) – أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) – نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا الإيطالي) – لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي) – خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الإنجليزي).