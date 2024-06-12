شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الصدارة مستمر.. هل يحقق بيراميدز المفاجأة ويحقق لقب الدوري الأول في تاريخه؟ والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف يومى الخميس والجمعة المقبلين بطولة الدوري المصري بخوض المباريات المؤجلة من الأسبوع الحادى عشر للمسابقة.

ترتيب سداسي المقدمة في الدوري المصري وصراع الصدارة مستمر:

بيراميدز 53 نقطة من 22 مباراة

المصري 39 نقطة من 24 مباراة

زد اف سى 37 نقطة من 23 مباراة

انبى 36 نقطة من 24 مباراة

الاتحاد السكندري 36 نقطة من 25 مباراة

سموحة 35 نقطة من 25 مباراة

صراع بيراميدز مع الاهلى والزمالك

يطير بيراميدز بصدارة الدوري بعيدًا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الايجيبشن ليج الاول فى تاريخه.

بيراميدز 53 نقطة من 22 مباراة فى المركز الاول

الاهلى 33 نقطة من 15 مباراة فى المركز الثامن

الزمالك 28 نقطة من 17 مباراة فى المركز الثانى عشر

مواعيد المباريات المؤجلة فى الدوري المصري

الخميس 13 يونيو

بيراميدز& سموحة..7 مساء

مودرن فيوتشر & الجونة..7 مساء

الجمعة 14 يونيو

سيراميكا & الزمالك..7 مساء

الاهلى & فاركو..7 مساء