الامارات | شباب الأهلي إلى نهائي «أبطال آسيا للسلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق شباب الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة السلة، عقب فوزه أمس، على غورغان الإيراني بفارق نقطتين، وبنتيجة (73-71)، في مباراة أقيمت على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بدبي، ويسدل الستار على البطولة اليوم بإقامة المباراة النهائية في الساعة 6:30 مساء. وأسهمت التمريرات الحاسمة للاعبي شباب الأهلي في خلخلة دفاعات فريق غورغان بإجمالي 18 تمريرة لـ«الفرسان»، مقابل 12 للإيرانيين، كما استفاد شباب الأهلي من تفوقه على صعيد استثمار الكرات الناجحة تحت سلة الخصم، وتحقيق نسب نجاح في تسجيل النقاط بلغت 61%، قابلتها صلابة دفاعية جعلت لاعبي غورغان غير قادرين على تحقيق نسب نجاح في تسجيل النقاط بواقع 48%.

وجاءت المباراة متقاربة المستوى، بعد ربع أول انتهى بالتعادل (18-18)، لكن غورغان نجح بعد ذلك في إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق نقطتين، وبنتيجة (40-38)، قبل أن يشهد الشوط الثاني صحوة من لاعبي شباب الأهلي عرفوا من خلالها كيفية حسم نتائج الربعين الثالث والرابع، بواقع (15-14 و20-17)، والفوز بالمباراة وبلوغ المباراة النهائية.

وتألق في صفوف شباب الأهلي نجمه الدولي قيس عمر بحصوله على لقب أفضل لاعب في المباراة، بتسجيله 20 نقطة، وأربع متابعات، وخمس تمريرات حاسمة، وإلى جانبه أيضاً تميز المحترف الأميركي في شباب الأهلي ماركوس أنطوني الذي تألق على صعيد المتابعات الدفاعية بواقع تسع محاولات التقاط ناجحة للكرات المرتدة عن السلة، إضافة إلى تسجيله 12 نقطة، وإسهامه في تمرير خمس كرات حاسمة لزملائه.

• قيس عمر تألق في شباب الأهلي بحصوله على لقب أفضل لاعب، إلى جانب تميز أنطوني في المتابعات الدفاعية.