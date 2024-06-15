"تاريخنا محفوظ".. شوبير يرد على تصريح إكرامي: "أنا أسطورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق، على تصريحات إكرامي الشحات حارس الأحمر ومنتخب مصر الأسبق، مشيرا إلى أن لعب وحقق بطولات أكثر منه.

وقبل عام، قال إكرامي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "أنا أسطورة وثابت البطل أسطورة، ولو لم نتعرض لإصابة ما كان حصل أحمد شوبير، على فرصته مع الأهلي".

ورد شوبير على إكرامي في تصريحات عبر برنامج "ملعبنا" على قناة المشهد، وقال: "إكرامي، طبعًا أسطورة وثابت البطل أسطورة، وشوبير أسطورة، لا يوجد مجال للتواضع، الأرقام التي حققتها مع الأهلي دليل، فأنا لعبت مباريات أكثر من الكابتن إكرامي وحققت بطولات أكثر من الثنائي".

وأضاف: "إكرامي وثابت البطل أساطير، ولكن عندما تضع أساطير حراسة المرمى في النادي الأهلي، يجب أن تضع أحمد شوبير معهما، ولا أزعل من هذا الكلام، لأن كل شخص يرى نفسه الأفضل، وتاريخنا محفوظ عند الناس".

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