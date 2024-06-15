تهنئة محمد هاني.. 20 صورة من تدريبات الأهلي استعدادا للاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته اليوم دون راحة على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الفوز على فاركو أمس ٢-١ ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وأظهرت الصور التي نشرها الحساب الرسمي للأهلي، تهنئة محمد مجدي أفشة وكهربا وديانج لمحمد هاني الذي عقد قرانه منذ أيام.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء أمس بشكل أساسي مرانا استشفائيا في "الجيم" تحت إشراف مارسيل كولر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في السابعة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز.

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