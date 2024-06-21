بكري لأصحاب المدارس الخاصة: بالراحة شوية جيوب الناس فاضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

انفعل الإعلامي مصطفى بكري، بسبب تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مردفًا: "كل ما الإعلان بتاع تشكيل الحكومة الجديدة يتأخر الإحباط لدى المواطنين بيزيد، والله كل ما تأخر الإعلان عن الحكومة الجديدة الناس مش هتبقى مهتمة مين جاي ومين هيمشي".

وطالب مصطفى بكري خلال تقديمه لبرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، بضرورة الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة حتى يتثنى للمواطنين قضاء كافة مصالحهم وإنهاء الأوراق اللازمة لهم في المصالح الحكومية، معقبًا: "المواطن مش عارف يخلص مصلحة ليه علشان تشكيل الحكومة الجديدة، كل مسئول يقولك الدنيا واقفة لحين تشكيل الحكومة الجديدة".

وتابع: "عاوزين حكومة ووزراء بروح الرئيس السيسي، تعمل على حل مشاكل المواطنين وإنهاء مصالح المواطنين، وإنهاء كافة الأزمات التي يعاني منها، عايزين نقرب المسافة بين النظام والشعب، لابد من حل كل ما يعيق المواطنين، عايزين نرجع حالة الالتفاف والاصطفاف الوطني حول الوطن وقائد الوطن".

وأكمل: "عايز أقول لأصحاب المدارس الخاصة بالراحة شوية على المواطنين، مصاريف الدراسة رفعت 100% للعام الدراسي المقبل ليه، براحة على المواطنين، جيوب الناس فاضية وفارغة ومفيش فلوس".