"مش اجمد من القاضية بتاعتي".. إعلان فيلم يجمع ثلاثي الأهلي والمدير الفني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك ثلاثي النادي الأهلي، محمد عبد المنعم وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، بالإضافة إلى المدير الفني مارسيل كولر في إعلان لأحد الأفلام المصرية.

وبدأ الإعلان بلقاء إمام عاشور بزميله محمد عبد المنعم في إحدى السينمات لمشاهدة فيلم "ولاد رزق 3"، وسأله الأخير عن سبب قدومه إلى هنا، ليتفاجأ الثنائي بدخول محمد مجدي أفشة من باب السينما".

وقال لهم أفشة: "ده هيبقى فيلم جامد مش قاضية يبقى جامد، بس مش اجمد من القاضية بتاعتي".

وبعدها ينضم لهم مدرب الأهلي مارسيل كولر وهو يقول: "أهلا يا شباب أنا متحمس جدا للفيلم المصري"، ليرد أفشة: "أولا رزق قاضية، أفشة قاضية، جاهزين".

وأثناء مشاهدة الفيلم تساءل كولر عن قصة الفيلم، ليرد عليه عبد المنعم: "عن أخوات زينا".

اقرأ ايضًا:

بطريقة غريبة.. صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ32 (صورة)

على طريقة ميسي.. لامين يامال يتلاعب بجفارديول في مباراة إسبانيا وكرواتيا (صور وفيديو)