لقاء إيطاليا وألبانيا يشهد أسرع هدف في تاريخ اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل لاعب منتخب ألبانيا، نديم بايرامي، هدف التقدم في مرمى إيطاليا بالدقيقة الأولى من زمن شوط المباراة الأول.

وجاء الهدف تحديدا في الثانية 22، ليصبح أسرع هدف في تاريخ بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" متفوقا على الروسي دميتري كيريتشينكو الذي سجل أمام اليونان بعد مرور 67 ثانية فقط، في لقاء بدور مجموعات يورو 2004.

الجدير بالذكر أن منتخب إيطاليا عاد سريعا في النتيجة، حيث سجل باستوني هدف التعادل في الدقيقة 11، ثم ضاعف باريلا النتيجة بالدقيقة 16.

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