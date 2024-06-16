يورو 2024.. إيطاليا تقلب الطاولة على ألبانيا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن منتخب إيطاليا من تحقيق فوز صعب على ألبانيا بنتيجة 2/1، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وواجه منتخب إيطاليا نظيره ألبانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا عن منافسات المجموعة الثانية، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

بعد 23 ثانية فقط من بداية المباراة، أحرز نديم بايرامي الهدف الأول لمنتخب ألبانيا في شباك نظيره الإيطالي، مدوناً على أسرع هدف في تاريخ منافسات كأس أمم أوروبا.

وجاء الرد الإيطالي سريعاً، حينما نجح باستوني في تسجيل هدف التعادل من رأسية في الدقيقة 11، بعدما تلقى تمريرة عرضية من بيليجريني.

وفي الدقيقة 16، أحرز نيكولو باريلا هدف إيطاليا الثاني.

وبهذا الفوز، يتواجد منتخب إيطاليا في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد المنتخب الألباني في المركز الثالث دون نقاط.

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