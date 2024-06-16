الزمالك يقترب من حسم صفقة محمد بسام

ياسر رشاد - القاهرة - إقترب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من حسم صفقة محمد بسام، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت الخليج 365 أن الزمالك حصل على توقيع عقود انضمام بسام، للقلعة البيضاء لمدة 3 سنوات.

واتفق الزمالك ونادي سيراميكا ، على حصول بسام على راتب 8 مليون جنيهًا سنويًا من الأبيض.

وقرر الزمالك حسم صفقة بسام في نفس توقيت انتهاء عقود الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي، حارسي الفريق.

وعلى جانب آخر ، يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأحد استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقرر له أن يقام يوم الاثنين في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للزمالك، منح اللاعبين أمس السبت، راحة سلبية من التدريبات عقب الفوز على سيراميكا.