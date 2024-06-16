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الامارات | فريق البطائح للصالات يختار البوسنة لإقامة معسكر تدريبي

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار نادي البطائح العاصمة البوسنية سراييفو مكاناً لإقامة المعسكر التدريبي الخاص بفريق الصالات، وذلك استعداداً لمنافسات الموسم المقبل. وكشف مدرب الفريق عدنان الهولي لـ«الإمارات اليوم»: ينطلق المعسكر في الـ15 من أغسطس المقبل، ويستمر لمدة أسبوعين وسيتضمن خوض أربع مباريات ودية إضافة إلى التدريبات الفنية والبدنية. ويأمل البطائح في أن يسهم المعسكر، والتجارب الودية في تجهيز الفريق بالشكل الأفضل للمنافسة بقوة في مختلف المسابقات بالموسم المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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