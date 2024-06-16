شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر المنتخب فى 2024 بعد مواجهتي بوركينا وغينيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أعقاب تعادل المنتخب الوطني مع غينيا بيساو 1-1 باستاد 24 سبتمبر فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، رفعت مصر رصيدها إلى 10 نقاط فى المركز الأول، بينما وصل منتخب غينيا بيساو إلى 6 نقاط.

ويبحث الجميع عن مواعيد مباريات منتخب مصر المقبلة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما تصدر الفراعنة صدارة مجموعته في التصفيات عقب الجولة الرابعة برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد.

منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن يخوض مباراته المقبلة فى تصفيات كأس العالم 2026 فى شهر مارس المقبل 2025 أمام نظيره الإثيوبي، وذلك فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من التصفيات المونديالية بعدما خاض الفراعنة مباراتين فى معسكر يونيو أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

لكن قبل ذلك ينتظر المنتخب تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات البطولة التى تحتضنها المغرب، وستتحدد ملامح الفترة المقبلة ومواعيد اللقاءات عقب إجراء القرعة في الرابع من الشهر المقبل.

وكان منتخب مصر قد خاض مباراتين في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس العالم 2026، خلال الأيام الماضية، إذ فاز الفراعنة على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف واحد، فيما تعادل في المباراة الثانية أمام نظيره غينيا بيساو.

وكانت قد انتهت أحداث مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب غينيا بيساو بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب 24 سبتمبر، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب غينيا بيساو بالهدف الأول في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه ماما بالدي بعد خطأ دفاعي من رامي ربيعة ومحمد حمدي.

وتعادل محمد صلاح لمنتخب مصر في مرمي غينيا بيساو، بعد مراوغة لأكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء وبعد ذلك سددها داخل مرمي غينيا بيساو في الدقيقة 70 لتصبح النتيجة 1-1.