شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستضيف طلائع الجيش اليوم بحثاً عن أمل البقاء بالممتاز والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد المقاولون العرب فى افتتاح منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة قوية بين الفريقين اللذين يرغبان فى تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء اليوم.



وتعد مباراة اليوم مهمة في مشوار ذئاب الجبل بحثا عن تحقيق الفوز وتحسين موقفه في جدول الدوري المصري، حيث أصبح موقفه معقدا بعدما تواجد فى المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 16 نقطة، ويرغب في الخروج من دوامة الهبوط إلى دوري المحترفين، والبقاء في الدوري الممتاز.



فيما يبحث طلائع الجيش مواصلة عروضه الطيبة في الدوري وآخرها الفوز على بلدية المحلة بهدف نظيف، قبل توقف المسابقة لظروف مشاركة منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يتواجد الطلائع في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

ويواجه المقاولون سوء حظ في النتائج خلال الموسم الحالي، وهو ما تسبب في رحيل شوقي غريب عن قيادة الذئاب قبل أن يخلفه محمد عودة لتستمر معه النتائج السلبية، وتسبب في اعتذاره عن استكمال المهمة، ومن بعده يأتي معتمد جمال لاستكمال المهمة الشائكة.