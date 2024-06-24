إيطاليا أمام كرواتيا ومواجهات بالدوري المصري.. جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الإثنين، الموافق 24-6-2024، مباريات هامة ومرتقبة في بطولة كأس أمم أوروبا، والدوري المصري الممتاز.

ويلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره الكرواتي، ضمن منافسات "يورو 2024"، بملعب "ريد بول أرينا"، حيث يلتقيان بالجولة الثالثة من دور المجموعات عن منافسات المجموعة الثانية.

كما يواجه منتخب إسبانيا نظيره ألبانيا، بملعب "اسبرت أرينا"، حيث يلتقي المنتخبان بالجولة الثالثة من دور المجموعات عن منافسات المجموعة الثانية.

وفي الدوري المصري، تلعب اليوم 3 مباريات، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين، حيث يلتقي البنك الأهلي مع بلدية المحلة بملعب استاد القاهرة.

كما يستضيف الداخلية نظيره زد، على ملعب "السلام"، ويواجه فاركو منافسه الاتحاد السكندري بملعب "برج العرب".

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

البنك الأهلي ضد بلدية المحلة، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

الداخلية ضد زد، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 2".

فاركو ضد الاتحاد السكندري، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

كأس أمم أوروبا "يورو 2024"

كرواتيا ضد إيطاليا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN sports Max 1".

ألبانيا ضد إسبانيا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN sports Max 2".