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جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق مساء اليوم، صافرة مباراة المقاولون العرب ونظيره طلائع الجيش في السابعة بتوقيت القاهرة، بإستاد المقاولون العرب،ضمن منافسات بطولة الدري المصري الممتاز  2023 ـ 2024.

 

ويتواجد المقاولون العرب المركز السابع عشر في جدول ترتيب الممتاز برصيد 16 نقطة فيما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 10 برصيد 33 نقطة.

 

 جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

 

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا.

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف.

3- ياو أنور، البنك الأهلي، 9 أهداف. 

3- فيستون كالالا مايلي، بيراميدز، 9 أهداف.

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف.

4- أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا، 8  أهداف.

5- صديق أويجولا،سيراميكا كليوباترا، 7 أهداف.

5- حسام حسن، سموحة، 7 أهداف.

5- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 7 أهداف.

5- كريم بامبو، البنك الأهلي، 7 أهداف.

5- أحمد سيد زيزو، الزمالك، 7 أهداف.

5- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف.

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