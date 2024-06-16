جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق مساء اليوم، صافرة مباراة المقاولون العرب ونظيره طلائع الجيش في السابعة بتوقيت القاهرة، بإستاد المقاولون العرب،ضمن منافسات بطولة الدري المصري الممتاز 2023 ـ 2024.

ويتواجد المقاولون العرب المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة فيما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 10 برصيد 33 نقطة.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا.

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف.

3- ياو أنور، البنك الأهلي، 9 أهداف.

3- فيستون كالالا مايلي، بيراميدز، 9 أهداف.

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف.

4- أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف.

5- صديق أويجولا،سيراميكا كليوباترا، 7 أهداف.

5- حسام حسن، سموحة، 7 أهداف.

5- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 7 أهداف.

5- كريم بامبو، البنك الأهلي، 7 أهداف.

5- أحمد سيد زيزو، الزمالك، 7 أهداف.

5- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف.