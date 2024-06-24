شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها فى السابعة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة، بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

وظهرت فى الأفق بوادر قوية لإنهاء أزمة مباراة القمة، بعدما كشف مصدر مطلع داخل الزمالك إخطار لاعبي الفريق الأول بالدخول في معسكر مغلق الليلة، وذلك قبل موعد مباراة الأهلي بـ 24 ساعة، ما يدل على اقتراب الأزمة من الحل وخوض الزمالك المباراة في موعدها.

س.. ما هى بوادر حل الأزمة وموافقة الزمالك؟

ج.. بوادر حل الأزمة أن الجهاز الفنى والإدارى للزمالك أبلغ اللاعبين بدخول معسكر مغلق بعد تدريب اليوم، وهو ما يشير إلى وجود انفراجة فى الأمر، وأن الفريق الأبيض سيخوض اللقاء.

كان الزمالك أخطر اللاعبين في وقت سابق بعدم خوض مباراة القمة، ولكن تم إبلاغهم في الساعات الأخيرة بالاستعداد للدخول فى معسكر مغلق بعد مران اليوم، دون ذكر تفاصيل إضافية إلا أن دخول المعسكر قبل لقاء القمة بـ24 ساعة فقط يدل على اقتراب الأزمة من الانتهاء خلال الساعات المقبلة.

س.. كيف يستعد الأهلى لمباراة القمة؟

ج.. يستعد فريق الأهلى لخوض مباراة القمة، حيث تم إرسال 70 ألف دولار لاتحاد الكرة قيمة استقدام حكام أجانب لإدارة القمة.

س.. من هو طاقم حكام القمة بين الأهلى والزمالك؟

ج.. يقود طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز، ويعاون مونييز الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه، ويقود سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

س.. ما هى تكلفة طاقم الحكام الأجنبى لمباراة القمة؟

ج.. أكد مسئولو اتحاد الكرة أن قيمة استقدام طاقم الحكام الإسباني لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء فى الدورى المصرى، تبلغ 40 ألف دولار.