تشكيل البنك الأهلى لمواجهة بلدية المحلة فى الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة بلدية المحلة ضمن مباريات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، عاصم صلاح، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادرى، محمد هلال.

خط الهجوم: ياو أنور، أسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، سيرجى أكا، أمير مدحت، أحمد مدبولى، أيمن أشرف، جريندو.