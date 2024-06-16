"إشمعنى أنا؟".. قائد الأهلي السابق يكشف سر ارتداء قميص الزمالك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد مصطفى يونس، نجم وقائد الأهلي السابق، أنه ليس نادما على العمل في قناة نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، كاشفا سر ارتداء التيشرت الأبيض في إحدى اللقاءات التلفزيونية.

قال مصطفى يونس في لقاء تلفزيوني عبر قناة "الشمس": “لم أخطئ في عملي بقناة نادي الزمالك، وعملي كان سببه الدفاع عن الأهلي في قناة منافسة".

أضاف: "ارتدائي قميص نادي الزمالك، كان سببه رهان مع جمال عبدالحميد، لأننا كنا فارقين بحوالي 8 نقاط عن الزمالك، وطبعا كنت متخيلا أننا سنفوز بالدوري، ولكن خسرناه في النهاية ولأجل ذلك ارتديت تيشرت الزمالك".

وأتم تصريحاته: "لم أعمل في قناة الزمالك لأجل الأموال، والكثير من نجوم الزمالك عملوا في قناة الأهلي منهم حلمي طولان وطه بصري، لماذا لم يتحدث عنهم أحد من قبل إشمعنى مصطفى يونس؟".

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