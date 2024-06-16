ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لخوض مباراة مهمة أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز



ويواجه النادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 من شهر يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمواجهة فريق الاتحاد السكندري، في مباراة الفريق القادمة، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.



وفاز النادي الأهلي أمس الأول أمام فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز، والمقامة على أرضية ستاد برج العرب.