شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب بيرسى تاو عن الأهلى فى مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يتواصل غياب الجنوب أفريقى بيرسى تاو، صانع ألعاب النادى الأهلى، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الاتحاد السكندري بسبب الإصابة.

وتعرض بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، لإصابة فى العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة ليغيب عن مباراة فاركو الأخيرة التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، إن التقرير الطبي الذي تسلمه من منتخب جنوب أفريقيا يشير إلى أن بيرسي تاو يعاني من شد فى العضلة الخلفية من الدرجة الثانية.

وأشار جاب الله إلى أن تاو سوف يخضع لفحوصات جديدة وأشعة فور عودته إلى القاهرة، لتحديد البرنامج العلاجي الخاص به، والاطمئنان على حجم الإصابة بشكل أوضح.

ويستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.