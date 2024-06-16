شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات رقمية عن الدوري.. 117 محترفاً و161 مليون جنيه قيمة تسويقية والان مع تفاصيل الخبر

دخلت مسابقة الدوري المصري مرحلة الإثارة والمتعة مع اقترابها من آخر عشر جولات من عمر المسابقة المحلية، باستثناء مؤجلات الأهلي والزمالك، التي لم تقل كلمتها حتى الآن بسبب انشغال القطبين مؤخراً بالمشاركات الأفريقية.

ونجح الأهلي فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بهدف نظيف، بينما توج الزمالك بالكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في القاهرة، وكانت مباراة الذهاب بالمغرب قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدفين لهدف.

ويتصدر بيراميدز مسابقة الدوري في الوقت الحالي بعد سلسلة مميزة من الانتصارات، مستغلاً انشغال القطبين بالمشاركات الأفريقية.

ونرصد أبرز 7 معلومات عن دوري NILe في السطور التالية:

القيمة التسويقية: 161 مليون يورو

عدد اللاعبين: 618

الأجانب: 117 لاعباً

أغلى لاعب: زيزو 4.50 مليون يورو

أغلى نادي: الأعلي 32 مليونا و300 ألف يورو

متوسط الأعمار: 26 سنة و9 أشهر

7 أندية تحمل لقب البطولة وهى:

الأهلي: 43 لقبا

الزمالك: 14 لقبا

الإسماعيلي: 3 ألقاب

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