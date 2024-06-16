حقيقة تعاقد الاهلي مع مهاجم الفيحاء السعودي

كشف مصدر داخل النادي الاهلي، حقيقة ما يتردد حول التعاقد مع المهاجم الزامبي فاشيون ساكالا، مهاجم الفيحاء السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان موقع “ترانسفير ماركت” قد أعلن اقتراب مسؤولي الاهلي من إتمام التعاقد مع ساكالا، لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد.

ونفى مصدر داخل الاهلي التعاقد مع اللاعب موضحًا أن ساكالا كان بالفعل من ضمن اللاعبين المرشحين للانضمام للاهلي في وقت سابق.

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وأكمل أن تألق المهاجم الزامبي مع الفيحاء في الموسم الماضي يجعل من الصعب على الفريق السعودي التخلي عنه بسهولة أو بمقابل مادي مناسب.

وذكر المصدر أن قيمة ساكالا التسويقية تبلغ 6.5 مليون دولار، وهو ما يمثل صعوبة كبيرة بالنسبة للاهلي.

يُذكر أن ساكالا (27 عامًا) لعب مع الفيحاء في الموسم الماضي، حيث شارك في 31 مباراة وسجل 19 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة.

كما لعب ساكالا سابقًا مع أندية سلافيا براغ التشيكي ووست بروميتش البيون الإنجليزي ورينجرز الاسكتلندي.

ويستعد الاهلي في الوقت الحالي لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.