اشتباكات بالطاولات والمقاعد بين جماهير إنجلترا وصربيا

شهدت مدينة جيلسنكيرشن الألمانية، اليوم الأحد، اشتباكات عنيفة بين مشجعي منتخبي إنجلترا وصربيا، وذلك قبل ساعات من موعد مباراتهما ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فقد اندلعت المعركة بين مجموعات من مشجعي الفريقين في شارع فيبرشتراسه، حيث تبادلوا إلقاء المقاعد والطاولات والزجاجات.

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هرعت قوات الشرطة المسلحة بكثافة إلى مكان الحادث لفض الاشتباكات، حيث تواجدت 22 سيارة شرطة في الموقع.

وبحسب أحد المشجعين، فقد “كانت معركة سيئة لكنها صغيرة، انتهت بمطاردة قبل أن تتمكن الشرطة من السيطرة على الوضع”.

ذكر مصدر في الشرطة الإنجليزية أن مشجعي إنجلترا هم من بدأوا الاشتباكات بمهاجمة مشجعي صربيا، إلا أن الطرفين سرعان ما انخرطا في القتال.

تم القبض على أحد مشجعي إنجلترا من مدينة برمنجهام، وكان ينزف من جرح في رأسه، وتم نقله بعيدًا للعلاج، إلا أنه رفض الكشف عن هويته للشرطة.

تُصنّف مباراة إنجلترا وصربيا ضمن “المباريات عالية الخطورة”، ومن المتوقع تواجد أكثر من 1000 شرطي لتأمين اللقاء، كما ستكون المباراة الوحيدة في البطولة التي تخضع لقيود على بيع المشروبات الكحولية.

تأتي هذه الأحداث بعد ساعات من إطلاق شرطة هامبورج النار على رجل كان مسلحًا بفأس وزجاجة مولوتوف، وذلك قبل مباراة هولندا وبولندا، التي انتهت بفوز هولندا بهدفين لهدف.