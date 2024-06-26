مطلب خرافي من الشباب السعودي لانتقال نجمه إلى النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن طلب خرافي لنادي الشباب السعودي من أجل السماح بانتقال لاعب فريقه الأول لكرة القدم، متعب الحربي إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان نادي النصر السعودي قد أبدى رغبته في الحصول على خدمات متعب الحربي صاحب الـ23 عامًا والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر.

وأكدت صحيفة الرياضية، أن نادي الشباب السعودي طلب الحصول على خدمات أوتافيو، بالإضافة إلى مبلغ مالي ضخم من ‎النصر مقابل ضم متعب الحربي.

اقرأ أيضًا.. الاهلي يفقد نجمه في مواجهة فاركو بالدوري

جدير بالذكر أن النصر كان قد أنهى الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الثاني برصيد 82 نقطة.

وتأهل النصر بشكل رسمي إلى بطولة دوري أبطال آسيا النسخة المقبلة، بعد أن حصد وصافة دوري روشن السعودي.

ووقع العالمي مع نظيره الحزم، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم 22 سبتمبر المقبل، فيما يواجه التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم14 أغسطس.