أبرزها الاهلي.. 7 مباريات نارية لـ الزمالك في 20 يوما

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء تدريباته استعدادًا لخوض المباريات القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كيلوباترا بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، التي لعبت الجمعة الماضية.

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ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، ثم يواجه بعدها فريق فاركو يوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري، قبل أن يعود ليواجه الاهلي يوم 25 من الشهر الجاري.

ويلتقي الزمالك نظيره سيراميكا كيلوباترا يوم 29 يونيو الجاري، قبل أن يواجه فاركو مرة أخرى يوم 3 يوليو المقبل، ثم يواجه الإسماعيلي يوم 7 يوليو، وبعدها يواجه طلائع الجيش يوم 11 يوليو المقبل.

ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة المصري القادمة عمر جابر بسبب الإيقاف وذلك بعد تراكم البطاقات الصفراء، كما يغيب الثنائي محمود الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي بسبب إجراءهما عمليات الرباط الصليبي.

ويحتل نادي الزمالك المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 18 مباراة.